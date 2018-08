Martine e Kahena vencem uma regata e iniciam Mundial em quinto na classe 49er FX

Campeãs olímpicas nos Jogos do Rio-2016, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze estrearam neste sábado no Mundial de Classes Olímpicas, disputado na baía de Aarhus, na Dinamarca, com vitória na última das três primeiras regatas da disputa da classe 49er FX. Após um ano sem competir juntas, mostraram uma rápida evolução ao longo do dia e já aparecem na quinta colocação da classificação geral, com 7 pontos perdidos.

+ Após 1 ano, Martine Grael retoma parceira com Kahena em Mundial

+ Em casa, barco holandês vence a última regata in-port da Volvo Ocean Race

A disputa continua neste domingo, a partir de 7 horas (de Brasília). Além do título, estão em jogo no Mundial de Classes Olímpicas as primeiras vagas para os países nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. As regatas de medalha (medal races) estão previstas para acontecer a partir da próxima quinta-feira.

"Não ficamos todo esse tempo adormecidas, a vela continua em nós e estamos só um pouco fora de prática. A última regata mostrou que encaixamos a velejada. Agora é preparar para amanhã (domingo)", disse Martine Grael, que recentemente disputou a Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo.

As campeãs olímpicas disputaram as provas da flotilha amarela. Na abertura, ficaram em 11.º lugar. Na segunda, terminaram em sexto. E na terceira regata, cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar. "A primeira regata do dia não foi tão boa, a segunda foi melhor e a terceira foi a nossa melhor. Foi bom terminar o dia com esse resultado. Apesar das condições de vento complicadas, foi divertido", completou Martine Grael.

Também neste sábado, Jorge Zarif encerrou a primeira fase da classe Finn em 11.º lugar (34 pontos perdidos). Após um dia de folga neste domingo, volta nesta segunda-feira para a disputa da flotilha ouro, com os velejadores mais bem colocados na tabela de classificação.

Outro destaque deste sábado veio na classe 470 feminina. A medalhista de bronze olímpica Fernanda Oliveira e Ana Barbachan conseguiram um segundo lugar e entraram no Top 10, na nona posição (60 p.p.). Na 49er, Carlos Robles e Marco Grael também aparecem em nono lugar (6 p.p.), ao fim do primeiro dia de disputa.

Neste domingo estreiam as classes Nacra 17, RS:X feminina e RS:X masculina, assim como o kiteboard, que entra como demonstração neste Mundial de Classes Olímpicas, já de olho na introdução da prova nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na França.