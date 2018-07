Martine garante medalha e vai atrás do ouro no Mundial

Pelo segundo Mundial seguido, Martine Grael e Kahena Kunze vão subir ao pódio. Faltando apenas a medal race para definir a classe 49erFX no Mundial de Santander (Espanha), as brasileiras, prata no ano passado, já garantiram uma medalha, faltando apenas definir a cor. No domingo, na última regata, elas precisam tirar dois pontos de desvantagem em relação à dupla dinamarquesa para ganharem o ouro. Em caso contrário, ficam com a prata.

A distância que era de dez pontos para Ida Marie Nielsen e Marie Olsen caiu para apenas dois depois das regatas deste sábado em Santander. As brasileiras conseguiram um primeiro, um segundo e um terceiro lugares, enquanto as rivais europeias fizeram um terceiro, um quinto e um nono lugares.

"Fomos muito bem hoje (sábado). Para melhorar, conseguimos reparação da regata que largamos escapadas e agora estamos a apenas dois pontos das líderes. O dia não poderia ter sido melhor. Amanhã (domingo) é tudo ou nada", disse Kahena, em referência a uma decisão da comissão de regata que anulou uma desclassificação por queimar largada.

A prata está garantida porque as brasileiras têm 35 pontos perdidos, contra 57 da dupla terceira colocada, da Itália. As holandesas, na frente, têm 33 pontos perdidos. Exceção a Kahena e Martine, só europeias disputam a medal race.