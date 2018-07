Martine Grael e Kahena Kunze lideram evento-teste da vela no Rio

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze assumiram a liderança da classe 49erFX da Regata Internacional de Vela, segundo e último evento-teste para a Olimpíada do Rio-2016, que está sendo disputada na Marina da Glória. A dupla terminou as duas regatas que disputou nesta terça-feira em terceiro e em primeiro lugar. Com os resultados, elas ultrapassaram as italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich, até então líderes, na classificação geral.

Com pouco vento, o dia foi marcado por poucas regatas . Na Laser, Robert Scheidt ficou em quarto lugar na única prova da terça e se manteve na sexta colocação geral. A liderança é do italiano Francesco Marrai.

Na Laser Radial, Fernanda Decnop subiu três posições e agora ocupa o sétimo lugar. Ricardo Winicki, o Bimba, obteve um sétimo e um sexto lugares e se manteve em oitavo na classificação da RSX entre os homens.

Jorge Zarif (Finn), Henrique Haddad e Bruno Betlhem (470 masculina), Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan (470 feminina) e Marco Grael e Gabriel Borges (49er) estão em 11º lugar na classificação geral. Patricia Freitas é a 13ª na RSX feminina. Samuel Albrecht e Isabel Swan ocupam a 16ª posição da classe Nacra 17.