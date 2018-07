Martine Grael e Kahena Kunze estão preparadas para novo passo na vela

As atuais campeãs mundiais da classe 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze, estreiam nesta quarta-feira na terceira etapa da Copa do Mundo de Vela, em Hyéres, na França. As brasileiras vêem a competição na Riviera Francesa como um passo importante para aperfeiçoar os aspectos técnicos.

"Todo campeonato que corremos é também uma prova contra nós mesmas. Cada etapa que nos preparamos é importante. Essa em Hyères não é diferente, será mais um passo a ser dado. Temos que aproveitar para evoluir em diferentes aspectos técnicos", explica Martine.

Em Miami, a dupla brasileira subiu ao pódio com o terceiro lugar. Na ocasião, as adversárias neozelandesas Alexandra Maloney e Molly Meech ficaram com a medalha de ouro e as italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich com a prata.

"Depois do Troféu Princesa Sofia, onde tivemos altos e baixos e conseguimos mesmo assim terminar bem, ganhamos confiança e a certeza de que mesmo errando conseguimos levantar a cabeça e focar no objetivo que era terminar entre as cinco primeiras. Aqui em Hyéres não vai ser diferente. Vai ser um "treino" em que vamos entrar com força para focar em alguns detalhes que ainda precisamos melhorar", afirma Kahena.