Martine Grael e Kahena são campeãs mundiais na vela

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram neste domingo o título do Mundial de Vela na classe 49erFX, realizado em Santander, na Espanha, evitando que o País encerrasse a competição sem conquistar uma medalha. A prata ficou com as dinamarquesas Ida Marie Nielsen e Marie Olsen e o bronze foi conquistado pelas italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich.

"É maravilhoso! Estamos muito felizes. Foi difícil, pois o vento estava bastante rondado, mas sabíamos tudo o que estávamos fazendo", disse Martine Grael, que no sábado, antes da realização da medal race neste domingo, já havia assegurado um lugar no pódio.

Após um início de campeonato marcado pelo pouco vento e até pelo cancelamento de algumas regatas, os últimos dias do Mundial foram emocionantes. Martine e Kahena fizeram uma disputa acirrada com Ida Marie Nielsen e Marie Olsen, e chegaram para a medal race com uma desvantagem de apenas dois pontos para as dinamarquesas.

Assim, para faturar o ouro, Martine e Kahena precisavam ficar na frente das dinamarquesas neste domingo. E foi exatamente isso que aconteceu, com as brasileiras vencendo a medal race. "Foi muito bom disputar esta regata com tanta gente torcendo por nós. Foi emocionante", disse Kahena Kunze.

O Mundial de Vela, realizado na baía de Santander, serviu para definir 50% das vagas da vela para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, mas como o Brasil é o país-sede, tem vaga garantida em cada uma das dez classes olímpicas.

Martine Grael e Kahena Kunze começaram a competir juntas na 49erFX no final de 2012. Porém, antes, em 2009, elas foram campeãs mundiais júnior na classe 420. Na primeira temporada na 49erFX, no ano passado, elas foram vice-campeãs mundiais, campeãs do norte-americano de vela, da etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela e sul-americanas.

Nesta temporada, elas venceram etapas de Hyères e Mallorca da Copa do Mundo de Vela, a Semana Olímpica de Garda Trentino, a Copa Brasil de Vela e levaram a medalha de ouro no Aquece Rio, evento-teste para os Jogos Olímpicos. Agora, elas se sagraram campeãs mundiais.

A medalha conquistada por Martine Grael e Kahena Kunze foi a única do Brasil nesta edição do Mundial de Vela. Além delas, apenas Robert Scheidt, quinto colocado na classe Laser, ficou entre os dez primeiros na Espanha.