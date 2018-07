Mas que abusado!

Neymar ensaia para fazer parte do grupo dos boquirrotos, categoria em extinção no futebol, porém essencial. Faltam-lhe maturidade e formação cultural mais sólida para ser bom polemista - carências evidentes em entrevista publicada recentemente no Direto da Fonte, aqui no Estado, e no episódio em que se recusou a visitar uma instituição de caridade que não era compatível com sua fé.

Merece desconto, por causa da pouca idade e por ainda não se dar conta do papel que pode vir a representar no esporte. Nada que uma boa assessoria - familiar mesmo - não ajude a superar. Inteligência e personalidade o candidato santista a estrela tem de sobra.

A espontaneidade sobressaiu nestes dias ao afirmar que dará chapéu em Chicão, no clássico de hoje, desde que surja a oportunidade. Era referência a lance inusitado entre ambos, no jogo em que o Santos ganhou do Corinthians por 2 a 1, em fevereiro, na Vila Belmiro. O episódio aconteceu no segundo tempo, numa jogada em que o juiz apitou impedimento. Neymar vinha no embalo, podia frear, mas não resistiu à tentação de dar um lençol de leve no zagueiro, que pedia a bola. Foi um fuzuê, porque a atitude quebrou o código de conduta boleiro. E esse negócio de regras corporativas não escritas, mas seguidas, é coisa séria, ainda mais no meio machista da bola.

Agora vem o Neymar e diz que repetirá a dose, se a bola vier no jeito. Não vi provocação nessa "advertência", mesmo que alguém mais enfezado desanque o jovem atacante. Ele só respondeu, em tom descontraído e abusado, a uma pergunta descaradamente capciosa. E aqui entre nós: isso ajuda a temperar o encontro dos alvinegros, mas só pra quem não enxerga guerra em tudo.

Neymar precisa ficar esperto mesmo é com as quedas, sobretudo na área. Ninguém contesta que esteja sendo alvo de zagueiros botinudos, que se incomodam com seus dribles. E espero que continue a importuná-los, porque é sua função. Só não pode insistir na representação dos desabamentos espontâneos. Por um tempo, a representação convence árbitros distraídos. Há, porém, o risco de não ser levado mais a sério em situação tão importante e decisiva. Pode repetir-se o que aconteceu muito com Edilson ou agora com Jorge Henrique: o pênalti até existe, mas o juiz interpreta como simulação. A eterna recriação da fábula do pastor e o lobo, que o grego Esopo contava 2600 anos atrás. Velha pra chuchu, constataria filosoficamente Toninho Cazzeguai, personagem lendário do mitológico Bom Retiro.

Neymar torna-se, por seu futebol, por sua postura e pela ausência de Robinho e de Ronaldo, num dos personagens principais do clássico desta tarde no Pacaembu. Ao lado de Ganso e André, tem o desafio de colocar o Santos (8 pontos) à frente do Corinthians (líder com 10). Teste importante para dois times que têm pretensão e cacife para brigar pelo título. Ambos, porém, precisam afinar-se, pois passaram sufoco no meio da semana. O Santos ainda se deu melhor, com 3 a 1 no Guarani, mas o Corinthians oscilou nos 2 a 2 com o Grêmio Prudente e logo precisará fazer uma revisão no elenco. Tem gente sobrando...

Pré-Copa. A fase que antecede uma grande competição é divertida e campo fértil para algumas boas ponderações e muito diz-que-diz. Em 2008, na China, era a poluição, lembra?. Agora são as obras atrasadas na África do Sul, o trânsito, os batedores de carteira, o sexo (ou vinho ou chocolate) liberado nas folgas, até o formato e os efeitos da bola. Tudo firula e aperitivo. Na hora em que a redondinha começa a rolar, só vão interessar os astros, os dribles, os gols, os jogos. Ninguém se preocupará com questões periféricas, mas com a magia da Copa.