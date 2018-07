Masculino decide o 1º lugar na Liga

A seleção masculina não teve grandes dificuldades para conquistar a quarta vitória sobre os finlandeses no torneio. Impôs 3 sets a 0 (25/22, 25/18 e 25/23) e celebrou a presença de dois jogadores em quadra: Giba, que só era esperado para a fase final e teve a volta antecipada; e Murilo, que subiu de produção após um problema no ombro e foi o maior pontuador do time (14 acertos).

"A Finlândia sacou bem e tivemos algumas dificuldades. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores coisas do jogo foi ver o Giba novamente em quadra. E bem", disse o técnico Bernardinho. O ponta não atuava desde o o ano passado, por causa de uma fratura por estresse na canela.