Massa ajuda a Ferrari no Mundial de Construtores Foi a sétima vez seguida que Felipe Massa marcou pontos. Os oito que o piloto da Ferrari somou ontem ajudaram a equipe a consolidar a segunda colocação no Mundial de Construtores, com 316 pontos, diante de 306 da McLaren, terceira. A Red Bull lidera com 407. Essencialmente é o que o time italiano cobra de Massa depois do início de campeonato difícil. Entre os pilotos Massa é nono, com 89 pontos.