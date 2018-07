Massa chama mais atenção do que luta das equipes tops

As duas sessões de treinos livres realizadas na última madrugada não servem de referência para compreender a extensão da reação de Massa, depois de ter realizado "a pior corrida da minha vida", em Melbourne, como ele próprio a definiu. Falou-se de Massa no autódromo malaio ontem mais do que na vitória de Jenson Button, da McLaren, superando a poderosa Red Bull.

A imprensa italiana até fez uma lista com os possíveis substitutos do pilot. A influente revista italiana Autosprint considerou o desempenho de Massa abaixo da crítica no circuito Albert Park mais relevante que a perspectiva de haver uma grande luta pelo título, este ano, ao elegê-lo para ser capa da última edição. "Com apenas Alonso como piloto, Ferrari corre risco desde já de não lutar pelo Mundial de Construtores" é a manchete.

Massa, sereno, respondeu, ontem, à enxurrada de críticas, acusações e ameaças. "Em Jerez e Barcelona, nos testes, eu entrava no carro depois do Alonso e às vezes ele depois de mim e tanto nossos tempos de volta como o consumo de pneus eram parecidos", explicou. "Mas foi só chegar na Austrália para mudar tudo. Alguma coisa aconteceu para justificar essa diferença." E atacou a publicação italiana: "Tem revista que não vende bem e uma coisa dessas ajuda". Mais: "Em 2008, me colocaram fora da Ferrari já na segunda corrida e quase fui campeão do mundo".

Alonso confirmou a versão de Massa: "Ele deve ter tido um problema porque nos testes estávamos sempre muito próximos".