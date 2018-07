Massa diz não ligar para pressão da Ferrari Os treinos para o Mundial de 2012 se intensificam e, ao que parece, a Red Bull continua sendo a equipe mais forte, com a McLaren em seu encalço. Notícia ruim para a apreensiva Ferrari e pior ainda para Felipe Massa, que desde o ano passado convive com boatos de que não terá renovado o seu contrato, que acabará no fim do ano.