Massa diz que sua missão era mais difícil que a de Alonso

Os pneus em Mônaco foram os supermacios e os médios e, claro, a Ferrari manteve ritmo semelhante ao dos vencedores, os pilotos da Red Bull. Felipe Massa, da equipe italiana, terminou em quarto. "Temos de aplicar o conhecimento das últimas corridas e trabalhar pesado para modificarmos o carro, para que, na Turquia, nossas dificuldades com os pneus duros não existam mais", disse o piloto.

"Istambul é um circuito que eu adoro", lembrou Massa, vencedor três vezes do GP da Turquia, 2006, 2007 e 2008. "O que não pode acontecer é termos um carro tão bom quanto aqui em Mônaco, com os pneus funcionando muito bem, e depois, quando colocarmos os pneus duros, enfrentarmos tantas dificuldades."

Não concordou com quem comparou sua prova com a de Fernando Alonso, companheiro de Ferrari. "Uma coisa é você ter adversários 5 segundos mais lento na sua frente, você vai passar. Outra é estar atrás de pilotos com o mesmo ritmo do seu."

Como Alonso, Massa reconheceu a vantagem técnica da Red Bull. "Eles foram muito fortes em todo tipo de circuito até agora e, na Turquia, poderemos vê-lo ainda mais rápidos que aqui. Cabe a nós não desistir e entendermos como mudar nossa aerodinâmica para tornar a Ferrari mais veloz." Mas reconheceu: "Não se consegue essas coisas de uma hora para a outra."

Rubens Barrichello, da Williams, sofreu um acidente que poderia ter consequências. Na curva Massenet, a mais veloz, bateu forte na grade na 31.ª volta. "Quebrou um componente da suspensão traseira esquerda", disse. "Já no pit stop, porém, compreendi que alguma coisa estava errada. O carro não virava como eu comandava o volante."

Lucas Di Grassi, da Virgin, abandonou na 26.ª volta, com problemas numa roda. Disputou um duelo desigual, por causa dos carros, com Fernando Alonso, nas voltas iniciais. Bruno Senna, da Hispania, da mesma forma não terminou. Levou o deficiente carro para os boxes na 59.ª volta com pane hidráulica. A equipe prepara quase um novo carro para estrear, provavelmente, no GP da Alemanha, dia 25 de julho.

Schumacher punido

Michael Schumacher, da Mercedes, ultrapassou Alonso poucos metros antes da linha de chegada, na última volta, quando o safety car saiu da pista. Não era permitido, por ser a última volta. Schumacher foi punido em 20s e caiu do sexto para o 12º.