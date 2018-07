Massa e Alonso juntos na Ferrari em 2013 Parte importante da torcida, obviamente, gostou de ver a Ferrari confirmar a extensão do contrato de Felipe Massa por mais um ano, ontem, como se esperava depois de bela reação nas últimas corridas. Para estes, o piloto e os interesses do Brasil na Fórmula 1 sem dúvida é uma boa notícia. Mas há um grupo de fãs que preferiria ver Massa em outra equipe, por acreditar não lhe ser permitido vencer na Ferrari, prerrogativa do companheiro, o competente Fernando Alonso.