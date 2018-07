Massa é prejudicado por erros e Rubinho, pela falta do Kers

Há atenuantes, de várias naturezas, mas Felipe Massa ficou aquém do esperado na pista onde mais costuma se superar e à concorrência também - venceu três vezes em Istambul. O piloto da Ferrari, ontem, perdeu tempo no primeiro e terceiro pit stops, por ineficiência dos mecânicos, e na quarta parada, por acelerar quando a orientação é para permanecer com o pé no freio, o que dificultou a fixação da roda traseira direita.

Nada a questionar. Mas também escapou na curva 8, na 34.ª volta e perdeu três posições na prova. Com esses equívocos, da equipe e seus, largou em décimo e recebeu a bandeirada em 11.º.

Já o companheiro, Fernando Alonso, que pela primeira vez largou bem este ano, pegou pista livre e aproveitou-se muito bem do surpreendente ritmo de corrida da Ferrari para levá-la ao pódio pela primeira vez na temporada.

Não era o momento favorável para Massa registrar uma diferença tão grande entre o seu resultado e o de Alonso.

Lamento. "Aconteceu de tudo. Foi uma pena. Meu carro estava rápido", disse Massa, com semblante de desconforto pela situação. "No primeiro pit stop, eu havia ultrapassado o Hamilton pouco antes e saí atrás dele. No terceiro, foram 6 segundos a mais nos boxes e no último o problema com a roda traseira, mais uns 9 segundos perdidos." As muitas voltas que ficou atrás de Nico Rosberg, da Mercedes, e Vitaly Petrov, Renault, ambos com pneus duros, acabaram por comprometer de vez seu resultado.

Rubens Barrichello, da Williams, terminou em 15.º, depois de largar em 11.º. "Passei a maior parte da corrida sem o Kers (recurso que lhe disponibiliza 80 cavalos a mais de potência). Mas mesmo com ele não passaríamos do 12.º lugar", avaliou, um tanto pessimista. A Williams terá importantes modificações no carro no GP da Espanha, em Barcelona, dia 22.