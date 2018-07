Massa esbanja confiança: 'Quero mais sucesso'

O estado de espírito de Felipe Massa, que concluiu ontem a segunda série de testes da pré-temporada com o modelo F138 da Ferrari, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, realizado em certos momentos debaixo de pequenos flocos de neve, é o mesmo que terminou o campeonato do ano passado no pódio do GP do Brasil, em terceiro, a apenas 861 milésimos do conceituado companheiro de equipe, Fernando Alonso, segundo colocado.

É o que ele próprio revelou ao Estado com exclusividade, ontem, no autódromo espanhol: "Sinto-me muito feliz na minha vida pessoal e profissional. Faço o que mais gosto e aprendi que fazer com a cabeça em pé é muito melhor do que de cabeça baixa".

As sérias dificuldades técnicas e emocionais vividas no começo do ano passado o desestabilizaram, a ponto de colocar em xeque seu futuro na Fórmula 1. Depois de oito etapas, Massa havia somado 11 pontos e Alonso, 111, ou seja, 100 a mais. O drama parece tê-lo feito mais forte.

"Às vezes as coisas acontecem sem que você espere. Mas trabalhei muito para superar. Tudo o que consegui na vida foi resultado de trabalho e será assim que vou conquistar mais do que já obtive." O que mais lhe faltava no começo de 2012, autoconfiança, diagnóstico do próprio diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, segundo afirmou ao Estado, no GP do Canadá, é o que hoje mais Massa sugere exibir. "Quero mais sucesso na carreira."

Na pista, ontem, Massa completou 80 voltas no traçado espanhol de 4.655 metros, sempre em condições muito difíceis. "Eu não me lembro de ter treinado com o asfalto a 5 graus de temperatura", comentou, rindo.

"Em alguns momentos nevou." A exemplo dos demais pilotos, não conseguiu cumprir o programa de experiências com o carro da Ferrari e os novos pneus Pirelli, desafio nesse início de trabalho. "Quando coloquei pneus novos para iniciar a série longa de voltas começou a chover", explicou. "No molhado tive um bom feeling do carro."

Os tempos tiveram menos representatividade ontem por causa de o teste começar com asfalto seco, passar a molhado e depois ideal para os pneus intermediários. Massa estabeleceu 1min27s553, sétimo tempo, com pneus médios. O mais rápido do dia foi Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1min23s282 (52 voltas), também com médios.

Repercutiu bastante na imprensa italiana a frase de Massa depois ratificada por Alonso: "Esta Ferrari é de outro planeta". A explicação de Massa: "Sim, disse isso, mas comparada ao carro do ano passado, inguiável nos primeiros treinos. O deste ano é bom, mas ainda está cru, tem de ser desenvolvido, depois vamos ver".

No teste da próxima semana, de quinta-feira a domingo, o último antes da abertura do campeonato, dia 17 na Austrália, Massa e Alonso vão ter um modelo bem diferente do usado até aqui na pré-temporada. "Mas a versão definitiva do F138 para o começo do Mundial só vai aparecer mesmo na prova de Melbourne", explicou. "Será a oportunidade para checarmos, também, se os dados do túnel de vento são compatíveis com os verificados na pista, o que não foi possível avaliar ainda."

A Ferrari deixou de usar o seu túnel de vento por causa de os resultados não conferirem, comprometendo o desenvolvimento do carro. Atualmente trabalha no da ex-equipe Toyota, em Colônia, na Alemanha.

Pelo fato de os pneus não aderirem como deveriam por causa do frio intenso, é impossível para o piloto da Ferrari fazer uma avaliação de sua escuderia e dos adversários. "Vi gente fazendo bons tempos para as condições, mas não estamos longe como em 2012."