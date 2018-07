Massa faz avaliação positiva do rendimento da Williams nos testes da F1

Massa foi o segundo mais veloz na quinta e o terceiro nesta sexta, nas duas ocasiões em que foi para a pista nesta segunda bateria de testes. "Hoje foi mais um bom dia para nós. Completamos muitas voltas e estou realmente feliz com esta semana, com todo o trabalho que fizemos para compreender melhor o carro", comentou o brasileiro, que deu 129 voltas no traçado nesta sexta.

Confiante, Massa disse estar "pronto" para o início do campeonato no fim de semana do dia 20 de março, em Melbourne. "Estou totalmente pronto para a temporada. Não apenas eu, na verdade. Todo mundo da equipe, os mecânicos, engenheiros. Fizemos um bom trabalho na preparação do carro. Então, espero que possamos ir bem na primeira corrida", declarou o piloto da Williams.