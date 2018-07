Massa mostra preocupação com situação de brasileiros

Aos 39 anos, Barrichello poderá se despedir da categoria porque ainda não obteve patrocínio para seguir na Williams. Bruno Senna, por sua vez, tem a concorrência do russo Vitaly Petrov e do francês Romain Grosjean na disputa por uma vaga na Renault, que poderá ter ainda o retorno do polonês Robert Kubica.

Diante destas indefinições, Felipe Massa cobra mais apoio aos compatriotas. "Sem dúvida é uma coisa boa ter mais brasileiros na Fórmula 1. É bom para o automobilismo ter muitos pilotos correndo pelo Brasil, que é um país super tradicional no automobilismo e na Fórmula 1", afirmou.

Massa, porém, não esconde a preocupação com uma eventual situação precária dos pilotos na categoria, como aconteceu com Lucas di Grassi, na Virgin, e o próprio Bruno Senna, então na Hispania, em 2010. Com carros muito abaixo do padrão da Fórmula 1, os dois pilotos não conseguiram mostrar seus talentos e tiveram um desempenho pífio na temporada. A Hispania chegou a assustar seus pilotos com uma ameaça de desistência pouco antes do início do ano.

"Vamos torcer para que dê tudo certo com eles. Mas que o melhor aconteça para eles, porque não dá para ficar e correr em uma situação que não vale a pena. Eles têm que correr em uma equipe que vale a pena. Como um amigo, quero o melhor para eles", ressaltou Massa.