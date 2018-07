Massa reclama do carro e aposta em chuva no domingo

SÃO PAULO - Decepcionado com o sétimo lugar no grid de largada do GP do Brasil, Felipe Massa criticou o desempenho da Ferrari neste fim de semana de despedida da temporada 2011 da Fórmula 1. Para o piloto brasileiro, seu carro foi instável no treino de classificação neste sábado e ficou muito distante dos primeiros colocados - fez 1min13s068, contra 1min11s918 do alemão Sebastian Vettel (Red Bull), que fez a pole.

"Não está fácil aqui. Eu e o meu companheiro sofremos para ficar mais perto dos demais. A diferença não é pequena em comparação com os carros lá da frente. Estamos sofrendo principalmente com o balanço do carro, com a falta de estabilidade. Às vezes trava a roda, a traseira não para", reclamou Massa, lembrando que o outro piloto da Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, ficou em quinto lugar no grid.

Massa também atribuiu seu desempenho à opção da equipe de usar um jogo a mais de pneus na segunda parte do treino classificatório. Os novos compostos acabariam com o risco de o brasileiro, cujo tempo estava próximo do 11º colocado, ser superado pelos adversários nos instantes finais - somente os dez primeiros avançam à terceira e última parte da sessão que define o grid de largada.

"Fui penalizado porque no Q2 (segunda parte do treino de classificação) eu não tinha uma diferença muito grande para o 11° colocado. Eu saí de novo para a pista com outro jogo de pneus moles. E aí fiquei com apenas um para a sessão final, enquanto os demais tinham dois. Perdi pelo menos uma posição por causa disso", justificou Massa, ao comentar seu desempenho neste sábado.

Apesar da sétima colocação no grid, Massa manteve seu objetivo de chegar ao pódio na corrida deste domingo, quando estará diante da torcida brasileira. Para tanto, ele aposta na chuva, que poderia minar o domínio dos carros da Red Bull e da McLaren. "Nós conhecemos bem Interlagos e sabemos que, quando chove, tudo muda na corrida. Há mais chance de acidentes, mas também existe a possibilidade de acontecer uma coisa boa. Vamos nos preparar para uma corrida no seco. Mas a chuva poderá ser uma ajuda", revelou o piloto da Ferrari.