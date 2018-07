Massa revela que Alonso virá ao País para prova de kart

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Felipe Massa também revelou que pretende também convencer Michael Schumacher e Valentino Rossi a correrem no Desafio. "Além da participação do Fernando Alonso, devemos trazer outros grandes nomes do esporte a motor mundial. Negociamos com o Valentino Rossi e o (Michael) Schumacher, por exemplo. Também podemos ter outros estreantes, como o (japonês Kamui) Kobayashi, e alguns outros."

De acordo com Massa, o adiamento da prova, que normalmente acontece em dezembro, para janeiro do próximo ano, visa atrair mais pilotos de renome. "O mais difícil é conciliar as agendas de todos eles. Pensando nisso é que mudamos a data do Desafio para janeiro, e acho que acertamos com essa alteração", destacou o piloto da Ferrari.

Disputado desde 2005, o Desafio das Estrelas já teve as vitórias de Daniel Serra (2005), Felipe Massa (2006), Michael Schumacher (2007 e 2009), Rubens Barrichello (2008), Lucas di Grassi (2010) e Jaime Alguersuari (2011).

"O que todo mundo mais gosta no Desafio das Estrelas é que esta é uma prova marcada pela alegria. Às vezes você convive com um piloto durante o ano inteiro e mal tem tempo de conversar com ele. No Desafio, o comportamento de todo mundo fora da pista é muito mais tranquilo, mais leve e agradável. Claro que, dentro da pista, piloto é piloto, todo mundo quer ganhar", acrescentou Massa.