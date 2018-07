Massa só fala em 'virar a página'

Já no domingo, após o GP da Malásia, o diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, disse que a hora não é de pressionar Massa. "O que ele mais precisa é sentir que estamos do seu lado e não contra ele."

"Estou desapontado, não há dúvida, mas a hora é de virar a página", afirma Felipe no seu depoimento. "Não é a primeira vez que experimento situação como essa e sei também como as coisas mudam rapidamente", escreveu. Para Massa, as palavras de apoio de todos não o surpreendem. "Desejo transformar em resultados toda confiança depositada em mim".

Massa está em Maranello realizando treinos no avançado simulador da escuderia.