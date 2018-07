Massa termina em sétimo e reclama: 'corrida chata'

ISTAMBUL

Se na luta pela primeira colocação o GP da Turquia foi pródigo em emoções, do quarto lugar para trás o corso formado ainda na largada quase se manteve até o final. "Corrida muito chata", definiu Felipe Massa, da Ferrari, que largou em oitavo, com a saída de Sebastian Vettel, da Red Bull, subiu para sétimo e lá ficou. Assim como Michael Schumacher, Mercedes, quarto, o companheiro, Nico Rosberg, quinto, e Robert Kubica, Renault, sexto.

Quem conseguiu avançar um pouco foi Fernando Alonso, parceiro de Massa. "Ganhei duas posições nos pit stops e ultrapassei no final Petrov (Renault) por ele estar com os pneus gastos", explicou o espanhol. Massa comentou a sétima e oitava colocações da Ferrari em Istambul, onde já venceu três vezes: "Do ano passado para este avançamos bastante. Mas da primeira etapa até agora (o GP da Turquia foi o sétimo da temporada) outras equipes desenvolveram melhor o carro." No GP de Valência, dia 27, a Ferrari vai estrear uma versão modificada do F10. "Quase um carro novo", disse Stefano Domenicali, diretor geral.

Alonso falou sobre o acidente entre Mark Webber e Sebastian Vettel, da Red Bull, na luta pela liderança. "Dizem tanto da disputa entre eu e Felipe na Ferrari. Hoje vimos que outras equipes têm de verdade problemas entre seus pilotos. Nosso time é o mais unido." O fraco desempenho da Ferrari, no entanto, lançou Alonso para o quarto lugar no Mundial, 79 pontos, e Massa ao sétimo, 67, empatado com Kubica.

E o polonês da Renault comentou que as duas próximas etapas poderão lhe ser muito boas. "Acredito que se me classificar bem poderei lutar pela vitória no Canadá e em Valência." A prova em Montreal será dia 13. "Hoje eu era até um mais rápido que as Mercedes, mas não havia como ultrapassar", falou o piloto.

Rubens Barrichello afirmou, ontem, que a Williams deve reforçar seu quadro de técnicos nos próximos dias. Ontem, foi 14.º e seu companheiro, Nico Hulkenberg, 17.º. "Nossas dificuldades também foram de motor, impressionante a falta de potência." Já Bruno Senna, da Hispania, apesar de abandonar na 46.ª volta, disputou sua melhor prova. "Corri pela primeira vez", definiu. "Pude disputar algumas posições, como a com o Lucas Di Grassi (Virgin). O carro não estava tão ruim aqui, pista que favorece a carros que saiam de frente, como o nosso." Di Grassi largou dos boxes e terminou em 19.º, na mesma volta do companheiro, Timo Glock. /L.O