Massa vibra com a sua melhor corrida do ano O primeiro sinal de que Felipe Massa voltou a ser o piloto rápido, combativo e de quase nenhum erro, como na temporada de 2008, quando só não se tornou campeão por uma casualidade, foi dado no GP da Malásia. Ontem, a etapa de Xangai confirmou a nova realidade: com uma corrida excelente acompanhou o ritmo de Sebastian Vettel, da Red Bull, em segundo, mas diante do fraco desempenho da Ferrari com pneus duros, no final, perdeu posições para Jenson Button, McLaren, Nico Rosberg, Mercedes, Mark Webber, Red Bull, e terminou em sexto.