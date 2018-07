Masters vai definir a supercampeã

Pela primeira vez na história do Masters as oito classificadas representam oito países distintos, mostra do estágio de competitividade do tênis feminino. Domingo foi realizado o sorteio para a definição dos dois grupos de quatro tenistas que vão se enfrentar no Sinan Erdem Arena.

Duas das favoritas caíram no mesmo grupo, o Vermelho: Azarenka, vencedora do Aberto da Austrália e atual número 1 da WTA, e Serena Williams, campeã de Wimbledon, Aberto dos EUA, ouro em Londres e terceira no ranking da WTA, com 7.900 pontos. As outras duas tenistas são a alemã Angelique Kerber e a chinesa Na Li.

No grupo Branco estão Sharapova, campeã em Roland Garros, a atual campeã do Masters, a tcheca Petra Kvitova, a polonesa Agnieska Radwanska e a italiana Sara Errani.

Três partidas dão a largada ao Masters, hoje. As quatro tenistas do grupo Branco entram na quadra. Primeiro se enfrentam Kvitova e Radwanska. Na sequência, um jogo do grupo Vermelho: Williams e Kerber. O programa termina com Sharapova versus Errari. Quatro equipes disputam o Torneio de duplas: Liezel Huber/Lisa Raymond, dos EUA, Kirilenko/Petrova, Rússia, Errari/Vinci, Itália, e Hlavackova/Hradecka, República Tcheca.