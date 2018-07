Matemática, futebol e aniversários

Gravei o vídeo porque, além de escrever um livro sobre futebol brasileiro, também escrevi livros sobre matemática. Os leitores de Alex no País dos Números (Cia. das Letras, 2011) vão reconhecer o truque do bolo. Gosto do método de Galton porque nos faz pensar de maneira diferente sobre algo que consideramos dado.

Como especialista em futebol e matemática, com frequência sou indagado sobre a crescente obsessão com as estatísticas no esporte. Agora, quando vemos futebol, ficamos sabendo a distância percorrida por cada jogador, quantos passes foram completados e qual foi o porcentual do tempo de posse de bola de cada time. As páginas esportivas estão cheias de diagramas técnicos mostrando o zigue-zague dos jogadores pelo campo.

Embora essa sobrecarga de dados seja útil para os jornalistas que precisam preencher o espaço de suas edições e também para os fãs interessados nos méritos de determinados jogadores, a utilidade científica de tanta informação é limitada. Sozinhas, as estatísticas não podem prever resultados. O futebol está sujeito a um número demasiadamente grande de fatores aleatórios. Times com mais tempo de posse de bola, que completam o maior número de passes e que correm mais ainda podem perder.

No livro e no filme O Homem que Mudou o Jogo, o técnico de beisebol Billy Beane usa estatísticas para encontrar jogadores talentosos que os tradicionais olheiros tinham ignorado. Mas o futebol não é como o beisebol. A melhor maneira de saber se um jogador é bom é assisti-lo em campo, assim como ocorria antes da invenção dos computadores.

Mas é interessante a matemática que encontramos na Copa. O Mundial pode ser encarado como um maravilhoso estudo de caso do "paradoxo do aniversário", segundo o qual bastam 23 pessoas para termos uma probabilidade considerável de duas delas terem nascido no mesmo dia: 50,7%, um pouco mais de uma chance em duas. O resultado é surpreendente, já que o ano tem 365 dias.

A Copa do Mundo nos traz uma fantástica oportunidade para testar a teoria, já que cada time tem 23 jogadores. Verifiquei os dados, e tudo se comprova. Há aniversários simultâneos entre os jogadores de 16 equipes, mais ou menos como o esperado.

Entre elas estão Brasil e Camarões, que jogam hoje: Hulk e Paulinho nasceram em 26 de julho, e Eric Choupo Moting e Enoh Eyong são de 23 de março. Posso ensinar a eles um método para cortar o bolo de aniversário.