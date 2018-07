Sem Matheus Santana, Brasil vence Desafio Raia Rápida

Recordista mundial júnior, Matheus Santana precisou ser cortado de última hora do Desafio Raia Rápida, competição amistosa de natação realizada na piscina do Botafogo contra Estados Unidos, África do Sul e Itália. O nadador, que é diabético, teve uma infecção causada por uma bactéria e não pôde nadar. Foi substituído de última hora por Henrique Martins, que deixou o casamento de uma prima, em Campinas, de madrugada, e voou para o Rio atendendo o convite dos organizadores.

Mesmo assim, o atleta do Minas Tênis Clube, destaque da Universíada de Gwangju (Coreia do Sul), em julho, ajudou o Brasil a faturar o título do evento. Foi o segundo mais rápido no nado livre, com 23s10, perdendo do norte-americano Antony Ervin (22s43). Nicholas Santos ganhou nos 50m borboleta, com 23s08, equivalente à quarta melhor marca da temporada.

Felipe França foi o melhor no nado peito (27s62) e Daniel Orzechowiski não avançou para a final de costas. No revezamento 4x50m medley, a equipe brasileira ganhou com 1min38s06 e, graças à pontuação obtida no total das cinco provas, ficou com o bicampeonato do evento.