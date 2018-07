Mathieu se machuca em derrota do Barça e Marlon deve ganhar espaço após estreia

O técnico Luis Enrique poupou os titulares na final da Supercopa da Catalunha, terça-feira à noite, mas nem assim a partida deixou de gerar um grande prejuízo para o Barcelona. Escalado como titular, o zagueiro/lateral-esquerdo Jeremy Mathieu saiu de campo machucado na derrota por 1 a 0 para o Espanyol e teve que ser substituído no começo do segundo tempo.

Nesta quarta, o Barcelona divulgou que o francês tem uma lesão no osso sóleo da perna direita. De acordo com a imprensa catalã, ele deverá ficar afastado dos gramados entre três e quatro semanas, aumentando a lista de problemas para Luis Enrique escalar a defesa.

Piqué sofreu uma distensão no ligamento do tornozelo direito na quarta-feira passada e deve desfalcar a equipe por mais duas semanas. O lateral-esquerdo Jordi Alba e o lateral-direito Aleix Vidal também estão no estaleiro. Assim, para a linha de zaga, sobram somente o argentino Javier Mascherano, que é volante e zagueiro, e o zagueiro/lateral-esquerdo Samuel Umtiti.

Esse cenário fez o treinador puxar do Barcelona B um zagueiro brasileiro, Marlon Santos, de 21 anos, contratado junto ao Fluminense. Na terça, ele foi titular junto com Mathieu na derrota para o Espanyol e teve boa atuação. "Me sinto preparado, tenho paciência e sou jovem. Agora tenho que seguir trabalhando", afirmou o jogador, que deve ficar como opção no banco de reservas na partida contra o Granada, sábado, pelo Espanhol.