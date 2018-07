Maturidade é a aposta de Marta e cia

A seleção feminina do Brasil aposta na maturidade e em um elenco que joga junto há mais de oito anos para, enfim, voltar com o ouro olímpico. Melhor do mundo cinco vezes seguidas, Marta terá a missão de liderar o time após ter sido preterida na última eleição da Fifa - a escolhida foi a japonesa Homare Sawa.

Do grupo que deve ser escolhido para ir a Londres, pelo menos oito jogadoras estiveram nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Segundo o técnico Jorge Barcellos, a definição das convocadas dá facilidade para trabalhar. "Ainda estamos em fase de treinamento, mas diria que 70% do elenco já está definido."

Com muitas jogadoras acima dos 30 anos, Barcellos vê um time formado ao longo de muito tempo - para a maioria, será a última chance de tentar conquistar o inédito ouro olímpico.

"É um grupo maduro, uma seleção muito experiente que está jogando junta há dois Mundiais e duas olimpíadas. Sabe a responsabilidade que terá pela frente", afirma o treinador.

A equipe base para Londres iniciou sua jornada com a prata nos Jogos de Atenas, em 2004, e repetiu a dose em Pequim. No Mundial da China, em 2007, chegou invicta e com 100% de aproveitamento à final, com direito a goleada por 4 a 0 nos EUA na semifinal, mas perdeu a decisão para a Alemanha (2 a 0).

Nova concorrente. Além de Alemanha e dos EUA, principais rivais do Brasil nas competições femininas de futebol, o Japão surge como uma nova potência a ser observada. Na Copa do Mundo da Alemanha, no ano passado, o time nipônico deixou a anfitriã pelo caminho, bateu as norte-americanas na final e entrou para o seleto clube das campeãs mundiais - que tem apenas os EUA, a Alemanha e a Noruega,

Artilheira (5 gols) e melhor jogadora do torneio, Homare Sawa foi o grande nome. Aos 34 anos, a camisa 10 deve ter sua última chance de levar o Japão à sua primeira medalha no torneio olímpico - em 2008, ela estava em campo na derrota para a Alemanha na decisão do 3.º lugar.