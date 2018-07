Mauricio Shogun divulga vídeo de preparação para luta contra Sonnen

SÃO PAULO - Mauricio Shogun espera retomar o caminho das vitórias, neste sábado, contra Chael Sonnen, pelo UFC Fight Night, em Boston, nos Estados Unidos, para se aproximar de uma chance de voltar a disputar o cinturão da categoria meio-pesado.

Para isso, o brasileiro fez uma parte de sua preparação na Kings MMA, academia localizada em Los Angeles. "Cada vitória que eu conquisto é um sonho e isso me da motivação. Toda luta que você vence é o caminho do cinturão. O cinturão é consequência das suas vitórias", disse no vídeo.