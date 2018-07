Maurren decepciona em Belém e fica em 3º

Mauren, campeão olímpica da prova, em Pequim, acabou em terceiro, com salto de 6m61. No início de maio, em Doha, ela havia ficado com a prata na Diamond League ao saltar 6m87, marca que, se repetida ontem, lhe daria o ouro, pois a norte-americana venceu com 6m74 e Keila terminou com 6m62.

"Estou me sentindo muito forte. Sei que posso acertar um grande salto a qualquer momento. Esperava que fosse aqui, infelizmente, não deu", disse Maurren.

Na prova dos 800m, o brasileiro Kleberson Davide e o queniano David Mutinda travaram uma disputa emocionante na manhã de ontem. O atleta africano venceu com o tempo de 1min44s06, enquanto o brasileiro fez 1min44s28 e atingiu índices para disputar, no segundo semestre, o Campeonato Mundial, em Daegu (Coreia do Sul), e os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (México).

Outro brasileiro que atingiu índice para o Mundial e os Jogos Pan-Americanos foi Lutimar Abreu (1min45s32), que terminou os 800ma prova em 5.º.

Já a gaúcha Fernanda Raquel Borges venceu a prova do lançamento do disco com 58m10. O pódio foi completado pela russa Olesya Korotkova (57.76m) e pela lituana Zinaida Sendriute (57.45m).