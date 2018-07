Maurren e Fabiana priorizam Olimpíada e não disputam o Troféu Brasil

SÃO PAULO - As principais estrelas do atletismo brasileiro, a campeã olímpica Maurren Maggi e a campeã mundial Fabiana Murer, não vão disputar o Troféu Brasil, que será realizado de quarta-feira a domingo, na pista do Ibirapuera, em São Paulo. O torneio é a última seletiva para a formação da equipe para os Jogos de Londres.

Tanto Maurren quanto Fabiana já estão classificadas para a Olimpíada, em critério estabelecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) que considera a posição final dos atletas no ranking mundial de 2011.

Fabiana Murer está em Fórmia, na Itália, desde o início de junho. Sua última competição foi a etapa de Nova York da Liga Diamante, no dia 9, quando alcançou a melhor marca do mundo no salto com vara (4,77 m).

"Ela fez uma boa marca e mostrou que pode saltar mais alto", disse seu técnico, Elson Miranda. Fabiana ainda disputará a etapa de Mônaco do circuito internacional da IAAF, em 20 de julho. "Até lá, ela fica treinando com o Vitaly Petrov, adquirindo velocidade, força e aperfeiçoando a técnica."

Elson lamenta a ausência de Fabiana no Troféu Brasil pela segunda vez consecutiva. "É uma pena ela não competir no Brasil. O Troféu Brasil é uma competição muito legal, tem aquela tensão da competição por clubes", afirmou o treinador - o clube de Fabiana, a BM&F Bovespa, briga pelo 11º título nacional. "Mas tudo para preservar a atleta."

Maurren Maggi, que é a única atleta do atletismo do São Paulo Futebol Clube, teve uma lesão no quadril durante a disputa do GP de Eugene, também etapa da Liga Diamante, no dia 2 de junho. Por esse motivo, também desistiu de participar do Campeonato Ibero-Americano, realizado na Venezuela, e decidiu não competir no Troféu Brasil.

"Ela está recuperada", disse o técnico de Maurren, Nélio Moura. "A Maurren fez os melhores treinos esta semana desde Eugene, quando se machucou. Vamos priorizar agora a preparação para a Olimpíada nas próximas três semanas."

Maurren é a 11ª colocada no salto em distância neste ano. Sua melhor marca na temporada foi alcançada no GP São Paulo, em maio, quando saltou 6,85 m - a americana Britney Reese é a líder, com 7,12 m. A brasileira vai terminar sua preparação para os Jogos Olímpicos em Madri, para onde viaja no dia 7 de julho. Da Espanha, vai direto para a Vila Olímpica.