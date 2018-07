Maurren e revezamento 4x400 metros do Brasil vencem provas nos EUA

Passando por um período de treinamentos nos Estados Unidos, vários nomes do atletismo do Brasil participaram de competições no último sábado e conquistaram bons resultados. Foi o caso de Maurren Maggi, que realiza um camping de treinamentos até o dia 19 de abril e competiu na terceira edição do Arnie Robinson Track and Field Invitational, em San Diego, nos Estados Unidos.

Campeã olímpica do salto em distância em Pequim há sete anos, Maurren triunfou na prova que é a sua especialidade ao atingir a marca de 6,34 metros, de acordo com informações de Nélio Moura, o seu técnico. Na mesma competição, Jonathan Henrique da Silva atingiu os 16,00 metros e venceu a prova do salto triplo.

Em preparação para o Mundial de Revezamentos, que neste ano será realizado nas Bahamas nos dias 2 e 3 de maio e terá caráter classificatório para a Olimpíada do Rio, em 2016, as equipes brasileiras também competiram no sábado, no Florida Relays, em Gainesville.

O time A do 4x400 metros do Brasil, formado por Jonathan Silva, Hederson Estefani, Anderson Henriques e Hugo de Sousa, venceu a sua prova final, com o tempo de 3min04s88. Já a equipe B triunfou na sua prova com o tempo de 3min05s88. O time foi formado por Pedro Burmann, Wagner Cardoso, Alexander Russo e Peterson Santos.

Com Antonio Rodrigues, Vitor Hugo Mourão, Aldemir Gomes Junior e Jorge Henrique, a equipe do revezamento 4x100 metros do Brasil ficou em segundo lugar, com 38s81, atrás do time norte-americano, formado por Charles Silman, Mike Rodgers, Iaah Young e Justin Gatlin, que marcou 38s18.

Os lançadores e arremessadores do Brasil também competiram no último sábado, na 29ª edição do Annual Pomona-Pitzer Track & Field Invite, em Claremont, na Califórnia, em mais um passo da preparação que realizam nos Estados Unidos, com base em San Diego.

No lançamento do dardo, Jucilene Lima e Lilian Seibert fizeram uma "dobradinha", com o triunfo de Jucilene, com 59,71 metros - a compatriota foi a segunda colocada com a marca de 54,26m.

Ronald Julião levou o bronze no arremesso do peso (16,54 metros) e o ouro no lançamento do disco, com 58,60 metros. Felipe Lorenzon também foi ao pódio nessa prova, em terceiro lugar, com 56,29 metros.

Na prova feminina do disco, Fernanda Borges faturou o ouro, com 57,66 metros. Já Izabela Rodrigues levou dois bronzes: no disco (52,66 metros) e no peso (15,08 metros).