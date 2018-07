Maurren fica fora do Troféu Brasil Com o foco totalmente voltado para os Jogos de Londres, onde tentará o bicampeonato olímpico, Maurren Maggi decidiu não participar do 31.º Troféu Brasil de Atletismo, que começa a partir de hoje no Ícaro de Castro Melo, em São Paulo. Enquanto alguns atletas sonham em garantir o índice para Londres no evento, a saltadora prefere manter sua preparação para a Olimpíada e se poupar, pois há pouco mais de um mês ela sofreu uma pequena lesão no quadril e recentemente voltou a sentir dores no local.