Maurren Maggi esquece cansaço para brilhar no GP Brasil

RIO - Ouro no salto em distância do GP São Paulo de atletismo, no último domingo, Maurren Maggi volta às pistas nesta quinta-feira para a disputa do GP Brasil, no Rio de Janeiro. Será a quarta competição da atleta em menos de um mês e, apesar do cansaço, ela espera repetir o desempenho do final de semana.

"Está cansativo, mas estou aí para isso e gosto bastante de estar competindo porque é muito bom estar na ativa o tempo inteiro" declarou. "Acho que a competição vai ter um nível mais alto do que em São Paulo porque o GP Brasil vale mais pontos para o ranking", analisou.

Nesta quinta, Maurren competirá com as norte-americanas Janay De Loach, prata em São Paulo, e Brianna Glenn, bronze na capital paulista e ouro no GP de Belém, além de Keila Costa. Após conseguir a segunda melhor marca do ano em São Paulo, com 6,89 m, no último domingo, a brasileira espera voltar a saltar acima dos 6,80 m.

"Se eu conseguir saltar novamente acima dos 6,80 m já vai ser espetacular, pois é o objetivo para o momento", declarou a campeã olímpica, que não descartou ultrapassar a barreira do 6,90 m. "Isso é consequência. Se eu estiver bem vou querer que isso aconteça", afirmou.

O técnico de Maurren, Nélio Moura, também comentou sobre os objetivos atuais da atleta. "Ela vai tentar manter a regularidade. Por enquanto é isso que nós estamos buscando. Claro que sempre esperamos um salto grande e ficarei feliz se isso acontecer. Mas ela não vai ficar muito focada para obter o maior salto possível, pois neste momento o objetivo é manter a regularidade", disse.