Maurren Maggi faz melhor marca do salto em distância no ano

SÃO PAULO - A brasileira Maurren Maggi venceu neste domingo a prova do salto em distância no GP de São Paulo de Atletismo, realizado no Ibirapuera, com uma marca expressiva. A campeã olímpica ganhou a medalha de ouro da prova com a marca de 6,89 metros, que é a melhor do mundo nesta temporada. Com isso, assumiu a liderança do ranking do salto em distância em 2011.

Recuperada de uma cirurgia realizada no ano passado no joelho, Maurren já havia conquistado outro resultado expressivo nesta temporada ao ficar em segundo lugar na etapa de Doha da Diamond League, com 6,87 metros. A prova havia sido vencida por Funmi Jimoh, com 6,88 metros. Assim, a brasileira superou por um centímetro a marca da norte-americana e mostrou estar bem na sua preparação para as principais competições do ano, como os Jogos Pan-Americanos e o Mundial de Atletismo.

Na prova deste domingo, Maurren atingiu a marca de 6,84 metros em três dos seus saltos e 6,89 metros naquele que lhe deu a vitória. A norte-americana Janay De Loach terminou a disputa em segundo lugar, com 6,76 metros. Já a brasileira Keila Costa faturou a terceira colocação, com 6,67 metros.

O principal destaque das outras provas do GP de São Paulo foi a vitória do britânico Dwain Chambers nos 100 metros rasos, com o tempo de 10s01. O jamaicano Dexter Lee (10s06) e o brasileiro Nilson de Oliveira André (10s18) completaram o pódio da prova realizada neste domingo no Ibirapuera.