Maurren: ‘Não salto por prata ou bronze’, sobre Olimpíada

Contam-se nos dedos as vezes em que Maurren Maggi saltou na casa dos 7m, marca suficiente, em tese, para lhe dar medalha nos Jogos Olímpicos de Londres - talvez até a de ouro. A última delas foi justamente na final olímpica de Pequim: 7,04m. Este resultado, em Atenas, não lhe proporcionaria nem o bronze.

A lacuna de bons resultados se deve, em parte, a lesões. Em julho do ano passado, quando voltava às competições após passar por uma cirurgia no joelho direito, Maurren sofreu nova lesão, na coxa esquerda.

Ela emitiu um sinal de que era séria concorrente ao pódio em Guadalajara, nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. A marca de 6,94m, que lhe deu o ouro em outubro, supera os 6,82m com os quais a norte-americana Brittney Reese foi campeã no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, dois meses antes.

“Eu quero estar bem preparada para mostrar serviço na hora”, declara a saltadora. E, quando Maurren fala em “mostrar serviço”, ela se refere ao ouro. “Nunca entro numa competição para ganhar prata ou bronze”, costuma dizer.

Maurren teve, no final dos anos 90, uma curta convivência com Adhemar Ferreira da Silva, que na época era patrono da equipe BM&F. As conversas com o até hoje único bicampeão olímpico da história do atletismo brasileiro enriqueceram seu conhecimento sobre a modalidade. E ela tem noção da importância de seu papel em Londres. “Tenho obrigação, como campeã olímpica, de ajudar o Brasil a fazer a melhor Olimpíada possível”, disse ela à revista da ESPN.

E não é pequena a importância de Maurren na história olímpica brasileira. Ela é simplesmente a primeira brasileira a conquistar ouro numa disputa individual olímpica. A perseguição ao feito foi inaugurada pela nadadora Maria Lenk, em 1932.

DESAFIO

Mas, para alcançar sua mais elevada ambição, Maurren, aos 36 anos, terá de superar o vigor e a juventude de Reese que, aos 25, pretende adicionar a conquista do ouro olímpico a um currículo bastante expressivo. Ela é a atual bicampeã mundial ao ar livre e indoor.

Curiosamente, Reese, uma ex-jogadora de basquete, assim como a lenda do atletismo Jackie-Joyner Kersee, entrou na elite do salto em distância no GP de Belém de 2009, quando saltou 7,06m. Tratava-se, então, da terceira melhor marca do salto em distância norte-americano, atrás apenas de Marion Jones e da própria Kersee. No último dia 11, em Istambul, no Mundial Indoor, Reese confirmou que será um osso duríssimo de roer. Foi campeã com a marca de 7,23m.

Maurren só produziu uma marca deste quilate. Foi na altitude de Bogotá, no já bem distante ano de 1999: os 7,26m de seu recorde sul-americano. A saltadora de São Carlos, que obviamente acompanhou a competição de Istambul, acusou o golpe. “No dia seguinte já saímos rasgando no treino.”

Nélio do Prado Moura, o técnico de Maurren, reconhece que resta pouco a fazer diante de uma marca fenomenal. “A gente não tem controle sobre as adversárias. Se alguém pular 7,50 metros acabou a brincadeira e não dá para a gente fazer nada. Agora a gente pode pensar em saltar longe, o longe para ela a gente sabe que é competitivo. Sete metros é realista para ela.”