Maurren volta hoje, de olho no Pan e Mundial Maurren Maggi começa hoje, no Centro Olímpico do Ibirapuera, sua temporada 2011. A campeã olímpica do salto em distância não participou do circuito indoor do atletismo internacional e se prepara para as duas principais competições do ano: os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México (lutará pelo tricampeonato), e o Mundial de Atletismo, em Daegu, Coreia do Sul. Hoje, disputa o 1.º Festival de Velocidade, Saltos, Meio-Fundo e Fundo da Federação Paulista de Atletismo (FPB).