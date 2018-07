Maurren x Funmi: briga entre as duas melhores do ano Campeã olímpica do salto em distância, Maurren Maggi começou a temporada internacional com uma bela surpresa: fora do circuito das principais competições mundiais desde 2009, saltou 6,87 m na 1ª etapa da Liga Diamante, no Catar, semana passada. Só não ficou com o ouro porque a americana Funmi Jimoh alcançou 1 cm a mais.