Max Wilson diz que parada curta no box garantiu vitória

Max Wilson largou apenas na oitava posição, mas não demorou muito para chegar à quinta colocação. A partir da segunda metade da prova, quando já liderava, ele trabalhou para administrar a vantagem. "Eu ainda fui atrapalhado por alguns retardatários e o Cacá se aproximou, mas o carro estava muito bom e consegui manter a posição", contou.

No pódio, ele dedicou o resultado ao filho nascido há oito dias. "Essa foi a etapa mais difícil de sair de casa, porque meu filho acabou de nascer, mas esse é meu trabalho e cada vitória será dedicada a ele", explicou Max Wilson, que somou a segunda vitória nesta temporada da Stock Car, repetindo o feito da abertura do calendário, em Interlagos.

Com a vitória, na etapa de abertura dos playoffs da Stock Car, Max Wilson assumiu a liderança do campeonato. "É muito bom começar dessa maneira", comemorou o piloto. Agora, ele já pensa na próxima corrida, marcada para o dia 24 de outubro, em Santa Cruz do Sul (RS) - foi lá que ganhou a primeira vez na categoria, no ano passado.