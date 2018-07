Max Wilson lidera treinos da Stock Car em Brasília O piloto Max Wilson foi o mais rápido no primeiro dia de treinos da 11ª e penúltima etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, em Brasília. Vice-líder do campeonato, ele cravou a melhor volta em 57s903, superando o seu companheiro de equipe, Ricardo Maurício, que lidera a temporada e ficou com o segundo melhor tempo no Autódromo Nelson Piquet (58s099).