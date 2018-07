Max Wilson vence em Londrina e vira líder na Stock

Wilson largou na oitava posição e contou com uma estratégia de parada curta no box, apenas para trocar os dois pneus dianteiros, para receber a bandeirada em primeiro lugar.

O pódio em Londrina foi completado ainda por Cacá Bueno, que chegou a liderar a prova, mas demorou para trocar pneus e foi ultrapassado por Max Wilson, e Duda Pamplona, que largou na pole position mas não conseguiu imprimir um ritmo forte.

Com a vitória, Max Wilson assumiu a liderança do campeonato com 239 pontos, quatro a mais do que Ricardo Maurício, que terminou a prova paranaense na sexta posição. Cacá Bueno vem em terceiro (232), seguido por Átila Abreu (223), que abandonou.

A próxima etapa do campeonato será disputada no dia 24 de outubro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.