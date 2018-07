Maya Harrison fica em 39º lugar no slalom em Sochi

SOCHI - A brasileira Maya Harrison terminou a disputa do slalom no esqui alpino em 39º lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Nesta sexta-feira, a esquiadora, de 21 anos, conseguiu completar com êxito as duas descidas na disputa, vencida pela norte-americana Mikaela Shiffrin, que superou a concorrência das austríacas Marlies Schild e Kathrin Zettel, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

Na sua primeira descida nesta sexta-feira, Maya Harrison registrou o tempo de 1min04s88, o 46º melhor entre as 60 competidoras que tiveram êxito na rodada inicial. Depois, na segunda, a brasileira melhorou o seu desempenho e marcou 1min03s45, o 42º mais rápido entre as 49 esquiadoras que concluíram a disputa do slalom.

Assim, no somatório dos tempos, Maya Harrison ficou na 39ª colocação, com um total de 2min08s33. A marca foi quase 24 segundos mais lenta do que a da campeã olímpica do slalom, a norte-americana Mikaela Shiffrin, de 18 anos, que registrou 1min44s54. Assim, ela se tornou a mais jovem a atleta a vencer uma disputa do esqui alpino na história da Olimpíada de Inverno. A campeã em Sochi foi seguida por Marlies Schild, a segunda, com 1min45s07, e Kathrin Zettel, a terceira, com 1min45s35, ambas atletas da Áustria.

O resultado final do slalom representa um resultado melhor para Maya Harrison em relação aos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, em 2010, quando ela terminou em 48º lugar. Além da prova do slalom, Maya Harrison também competiu em Sochi no slalom gigante e garantiu a 54ª colocação.