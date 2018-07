Maya Harrisson deixa os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 'satisfeita'

SOCHI - A brasileira Maya Harrisson encerrou nesta sexta-feira a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Depois de conseguir na última terça a 54ª posição entre 88 participantes na prova do slalom gigante do esqui alpino, ela ficou em 39º lugar na disputa do slalom. E disse deixar a competição na Rússia "satisfeita" com sua performance.

"Meus objetivos aqui em Sochi eram melhorar os resultados de Vancouver (na última edição dos Jogos de Inverno, há quatro anos), e eu consegui. Estou satisfeita com a minha performance", afirmou Maya, hoje com 21 anos, que deixou o Brasil quando ainda tinha 1 ano e foi morar na Suíça.

Nesta sexta-feira, Maya conseguiu o 39º lugar entre as 85 competidoras que iniciaram a disputa - em Vancouver, ela terminou na 48ª posição nessa prova do slalom e não completou a descida no slalom gigante. "Foi uma boa colocação, mas o tempo não foi tão bom. Não gostei muito da minha segunda bateria. Mas, de qualquer forma, consegui terminar em uma boa colocação e esse era o meu objetivo", contou a brasileira.