Maya Harrisson é 54ª no slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno

SOCHI - A brasileira Maya Harrisson terminou a disputa do slalom gigante do esqui alpino na 54ª colocação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Nesta terça-feira, a prova, realizada no Centro Alpino Rosa Khutor, foi vencida pela eslovena Tina Maze, seguida pela austríaca Anna Fenninger e pela alemã Viktoria Rebensburg.

Em sua primeira descida, Maya Harrisson registrou o tempo de 1min30s31, e ficou em 58º lugar. Depois, na segunda, a brasileira piorou a sua marca, com 1min31s55, mas melhorou a posição - 55º lugar. No somatório dos tempos, ela ficou com um total de 3min01s86 nas duas descidas e na 54ª colocação na classificação geral entre as 67 competidoras que completaram a disputa do slalom gigante.

O tempo de Maya Harrisson foi 24s99 mais lento do que o da campeã olímpica, Tina Maze. A eslovena foi a mais rápida na primeira descida e apenas a 11ª colocada na segunda. Mesmo assim, isso foi suficiente para que ela vencesse a disputa do slalom gigante com a marca de 2min36s87.

Esta foi a segunda medalha de ouro conquistada por Tina Maze em Sochi - antes, ela havia vencido a prova do downhill. Nesta terça-feira, a eslovena foi apenas 0s07 mais rápida do segunda colocada, a austríaca Anna Fenninger.