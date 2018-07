Mayra Aguiar conquista primeiro ouro do Brasil no Mundial de judô

Na primeira final do Brasil no Mundial de judô de Chelyabinsk, a gaúcha Mayra Aguiar se tornou campeã do mundo pela primeira vez. A brasileira de 23 anos derrotou a francesa Audrey Tcheumeo por wazari, a menos de dois minutos do fim da luta, e garantiu o ouro na categoria meio-pesado (até 78 kg). Em sua caminhada até o título - o segundo do judô feminino do Brasil -, Mayra derrotou a campeã olímpica Kayla Harrison na semifinal e conquistou sua quarta medalha mundial na carreira. Ela já tinha a prata de Tóquio-2010 e os bronzes de Paris-2011 e Rio-2013.

O Mundial da Rússia é apenas a segunda competição de Mayra na temporada. A judoca passou por duas cirurgias em dezembro, no cotovelo esquerdo e no joelho direito. Seu retorno aos treinos ocorreu em abril e a reestreia nos tatames foi na metade de julho, no Grand Slam de Tyumen, também em solo russo. Mayra foi campeã e, em outra coincidência, contra Kayla Harrison, mas por WO - a americana se machucou e não disputou a final.

Em Chelyabinsk, a brasileira não teve dificuldades para alcançar a semifinal. Venceu duas de suas três lutas por ippon: a estreia, diante da italiana Assunta Galeone, e a das quartas de final, contra a russa Alena Kachorovskaya. Nas oitavas, derrotou a espanhola Laia Talarn por um yuko.

Na semifinal, Mayra teve a oportunidade de "devolver" a derrota sofrida na semifinal dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando Kayla a derrotou para ficar com o ouro. Com um yuko e wazari, Mayra venceu a americana e vai equilibrando o retrospecto contra a rival - em 11 combates, são cinco vitórias brasileiras. Kayla ficou com o bronze, assim como a eslovena Anamari Velensek.

Outros dois brasileiros competiram na madrugada desta sexta-feira na Rússia, pelos médios. Campeão mundial em 2007 e duas vezes medalhista olímpico, o experiente Tiago Camilo (até 90 kg) não conseguiu passar pela estreia, contra o sérvio Dmitri Gerasimenko, ao perder por um yuko. O grego Ilias Iliadis foi o campeão da categoria ao conquistar sua sexta medalha mundial, a terceira de ouro, vencendo o húngaro Krisztian Toth por ippon. Ficaram com o bronze o georgiano Varlam Liparteliani e o russo Kirill Voprosov.

Em seu primeiro Mundial, Barbara Timo (até 70 kg) conseguiu uma vitória tranquila na estreia, com um ippon com menos de um minuto de luta, diante da sul-coreana Jin Hye Jeong. Mas a chave não ajudou a progressão da brasileira no torneio. Nas oitavas de final, Barbara enfrentou a colombiana Yuri Alvear, dona de dois títulos mundiais e bronze na Olimpíada de Londres-2012. A brasileira conseguiu sair em vantagem no placar, com um yuko, e vencia até os últimos 30 segundos de combate, quando sofreu um wazari e foi eliminada. Provando sua predominância no peso, Yuri conquistou o ouro ao derrotar a japonesa Karen Nun Ira. A cubana Onix Cortes Aldama e a polonesa Katarzyna Klys ficaram com o bronze.