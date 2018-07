Mayra Aguiar ganha confiança antes do Mundial de Judô

Uma das principais judocas do Brasil, Mayra Aguiar passou por um longo processo de recuperação, após enfrentar duas cirurgias, uma no joelho direito e outra no cotovelo esquerdo. Afastada desde agosto do ano passado, ela voltou a competir no último fim de semana. E já ganhou a medalha de ouro no importante Grand Slam de Tyumen, na Rússia, o que lhe dá confiança para a disputa do Mundial de Judô, de 25 a 31 de agosto, na cidade russa de Chelyabinsk.

"Quando a gente volta de lesão é muito difícil saber como está até pisar no tatame da competição. Ainda tenho muito a trabalhar, mas esse resultado (em Tyumen) me deu mais confiança para entrar no Mundial", contou Mayra, que integra o grupo de 18 judocas brasileiros já convocados para a disputa do campeonato em Chelyabinsk - ela está, inclusive, com a seleção feminina na Alemanha, onde realização um período de treinos.

Terceira colocada do ranking mundial na categoria até 78kg, Mayra treinou cerca de três meses antes de voltar a competir. E o título em Tyumen lhe deu a esperança de conquistar a inédita medalha de ouro em um Campeonato Mundial - nas últimas três edições do evento, tem uma de prata e duas de bronze (também foi bronze na Olimpíada de Londres em 2012). "Depois de oito meses de cirurgia, não poderia ter um retorno melhor às competições", comemorou a judoca.