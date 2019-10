Mayra Aguiar sofre lesão e fica fora do último dia do Grand Slam de Brasília

O judô brasileiro sofreu uma baixa de peso para o último dia do Grand Slam de Brasília. Nesta segunda-feira, Mayra Aguiar (78kg) desistiu de competir no evento na capital federal após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Porém, não precisará passar por cirurgia.

Mayra se contundiu no último treinamento preparatório para o Grand Slam de Brasília, sendo uma das principais atrações do evento, pois é a número 2 do ranking mundial na categoria meio-pesado, classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e acumula, em 2019, três medalhas de ouro, duas de prata e um bronze no Campeonato Mundial de Tóquio, há um mês.

"Os exames de imagem mostraram uma lesão parcial de ligamento, que não requer cirurgia, mas incapacita a atleta para lutar nesta terça", explicou o médico da seleção brasileira de judô, Mateus Saito.

Sem Mayra, o Brasil será representado no meio-pesado feminino no Grand Slam de Brasília por Samanta Soares, Giovanna Fontes e Camila Ponce. Maria Suelen Altheman, Sibilla Facholi, Beatriz Souza e Luiza Cruz (mais de 78kg), Igor Morishigue, Rafael Macedo. Eduardo Bettoni e Cleyanderson Silva (90kg), Rafael Buzacarini, Andre Humberto, Lucas Lima e Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva "Baby", Juscelino Junior, Tiago Palmini e David Moura (+100kg) serão os outros representantes brasileiros na competição.

No domingo, primeiro dia do Grand Slam de Brasília, o País conquistou nove medalhas: ouro com Allan Kuwabara (60kg) e Daniel Cargnin (66kg), prata com Eric Takabatake (60kg), Larissa Pimenta (52kg), Gabriela Chibana (48kg) e Ketelyn Nascimento (57kg), e bronze com Rafaela Silva (57kg), Willian Lima (66kg) e Eleudis Valentim (52kg).