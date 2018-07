Mayra e Rafael são ouro no Casaquistão

O Brasil subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio no último dia de disputas do Masters de judô, em Almaty, no Casaquistão. A competição é considerada a mais importante antes da Olimpíada por reunir os 16 melhores atletas do ranking mundial em cada categoria. A gaúcha Mayra Aguiar, da categoria meio-pesado (- 78 kg) e o paulista Rafael Silva, do peso pesado (+ 100 kg), conquistaram a medalha de ouro e mais 400 pontos para o ranking mundial, o que praticamente garante os dois brasileiros na Olimpíada de Londres.

"Essas medalhas nos garantem em Londres nessas categorias e dão aos atletas uma tranquilidade maior para trabalhar pensando nos Jogos e não mais na classificação", explica o coordenador técnico Ney Wilson.

Mayra, de 20 anos, teve uma campanha avassaladora no Casaquistão, com apenas 2min44 de tatame em suas quatro lutas. Na final, derrotou a chinesa Xiuli Yang, campeã olímpica em 2008, por ippon em 32s. Rafael, de 24, teve mais dificuldade, e derrotou o japonês Daiki Kamikawa apenas na decisão dos árbitros (shidô), já na prorrogação.

Briga acirrada. Tiago Camilo e Hugo Pessanha também subiram ao pódio - conquistaram a medalha de bronze no peso médio (-90 kg) e mais 160 pontos para o ranking mundial.

Os dois judocas, que são rivais na mesma categoria, vivem situação de extrema competitividade e levarão até os últimos momentos a briga pela vaga brasileira para a competição em Londres.

Antes da competição casaque, Tiago e Hugo apareciam, respectivamente, em 4.º e 10.º lugares no ranking mundial, com 910 e 820 pontos.

Agora, restam apenas duas competições para a definição do representante do País nos Jogos que serão disputados na Inglaterra: o Grand Slam de Paris e o Grand Prix de Dusseldorf. "Vai ser o xeque-mate", diz o coordenador técnico de seleções, Ney Wilson.