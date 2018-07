Mayweather é condenado a 90 dias de prisão nos EUA Um dos maiores pugilistas do mundo na atualidade, o norte-americano Floyd Mayweather Jr. foi condenado nesta quarta-feira a 90 dias de prisão por violência doméstica, além de receber uma multa de US$ 2,5 mil e de ser obrigado a cumprir 100 horas de serviço comunitário. Para evitar uma pena de até 18 meses de detenção, ele se declarou culpado das acusações de agressão a ex-mulher e de ter ameaçado dois dos filhos deles durante uma discussão em setembro do ano passado.