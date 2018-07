Neymar é o único brasileiro entre os 100 atletas mais bem pagos

A revista Forbes publicou nesta quarta-feira a lista anual dos 100 atletas mais bem pagos do mundo. No topo estão os dois boxeadores que protagonizaram a luta do século no último mês de maio: Floyd "Money" Mayweather e Manny Pacquiao, com cerca de R$ 1 bilhão e R$ 500 milhões, respectivamente.

Após os pugilistas vem outra dupla rival: o português Cristiano Ronaldo, em terceiro com R$ 248 milhões, e o argentino Lionel Messi, na quarta colocação com seus R$ 230 milhões.

O único brasileiro entre os 100 mais bem pagos do mundo é Neymar, na 23ª colocação. O craque do Barcelona ganhou R$ 96.5 milhões nos últimos 12 meses. A maior parte deste montante, R$ 53 milhões, veio de patrocínios e os outros R$ 43 milhões, em salários e premiações.

Completam o top 10 o tenista suíço Roger Federer, em 5º; os jogadores da NBA LeBron James, do Cleveland Cavaliers, 6º; Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, 7º; Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, 10º; e os golfistas Phil Mickelson, 8º; e Tiger Woods, 9º.

O americano Floyd Mayweather lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo e o terceiro no geral. Nos últimos 12 meses, "Money" acumulou quase R$ 1 bilhão, sendo R$ 887 milhões somente em bolsas de lutas e somente R$ 46.7 milhões em patrocínios.

A lista é composta em sua maioria por jogadores da MLB, liga norte americana de beisebol. Ao todo são 27 jogadores da modalidade.

O mais rico deles é o arremessador Jon Lester, do Chicago Cubs, com R$ 106.2 milhões no período analisado. No começo da temporada, Lester trocou o Oakland Athletics pelos Cubs com um contrato válido por seis anos e que renderia, no total, R$ 482.7 milhões, média de R$ 80.4 milhões por ano.

ESPORTISTAS MAIS BEM PAGOS

1º - Floyd Mayweather, pugilista - R$ 1 bilhão

2º - Manny Pacquiao, pugilista - R$ 500 milhões

3º - Cristiano Ronaldo, jogador de futebol - R$ 248 milhões

4º - Lionel Messi, jogador de futebol - R$ 230 milhões

5º - Roger Federer, tenista - R$ 208.6 milhões

6º - LeBron James, jogador de basquete - R$ 201.8 milhões

7º - Kevin Durant, jogador de basquete - R$ 168.5 milhões

8º - Phil Mickelson, golfista - R$ 158.2 milhões

9º - Tiger Woods, golfista - R$ 157.6 milhões

10º - Kobe Bryant, jogador de basquete - R$ 154.1 milhões

11º - Ben Roethlisberger, jogador de futebol americano - R$ 152.3 milhões

12º - Rory McIlroy, golfista - R$ 150.4 milhões

13º - Novak Djokovic, tenista - R$ 1501.4 milhões

14º - Zlatan Ibrahimovic, jogador de futebol - R$ 121.7 milhões

15º - Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 - R$ 121.4 milhões

16º - Ndamukong Suh, jogador de futebol americano - R$ 120.2 milhões

17º - Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 - R$ 110.5 milhões

18º - Gareth Bale, jogador de futebol - R$ 109.9 milhões

19º - Jon Lester, jogador de beisebol - R$ 106.2 milhões

20º - Derrick Rose, jogador de basquete - R$ 105.5 milhões

23º - Neymar, jogador de futebol - R$ 96.5 milhões milhões