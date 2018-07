Mayweather é solto após passar 12 horas na prisão

Mayweather foi preso na noite de quinta-feira sob acusação de ter agredido um segurança de 21 anos, com vários golpes no rosto, no dia 15 de novembro. A agressão foi resultado de uma discussão sobre um bilhete de estacionamento. De acordo com o advogado Richard Wright, o pugilista se apresentará à Justiça local na terça-feira.

Com histórico de problemas com a polícia, Mayweather foi preso em setembro sob a acusação de ter agredido sua ex-mulher e de ter roubado um telefone celular. O boxeador precisou pagar US$ 3 mil para ser liberado da mesma cadeia de Clark County.