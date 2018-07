Mayweather faz sucesso no boxe com perfeccionismo Floyd Mayweather tem uma receita para o sucesso: ordem. Segundo o dono de oito títulos mundiais em cinco categorias do boxe, "é preciso planejar tudo para saber quais atitudes tomar dentro e fora do ringue". E, para não ser surpreendido, o pugilista norte-americano de 36 anos se considera um perfeccionista. "É preciso se cercar de pessoas certas, nos locais certos e nas horas certas", explicou "Money" (dinheiro), como ele é conhecido.